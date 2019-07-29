Все краски Радио JAZZ 89.1 FM! Турнир «Golf & Jazz» привил любовь к искусству

В минувший уикенд Радио JAZZ 89.1 FM и загородный гольф-клуб «Форест Хиллс» собрали поклонников престижной игры и джаза на традиционном турнире «Golf & Jazz».

«Golf & Jazz» на протяжении шести лет объединяет самую широкую аудиторию от знатоков и любителей гольфа до меломанов и ценителей джаза. Атмосфера каждого события поистине неповторима: живописные пейзажи гольф-поля, увлекательная игра в гольф, первые уроки с тренером для новичков, творческие мастерские, музыкальный вечер и звездные гости.

Актер Камиль Ларин считает, что джаз открывает новые оттенки игры в гольф: «Я ничуть не удивлен тем, что в гольфе присутствует джаз, а в джазе – гольф. Когда джаз звучит в нашей душе, мы открываем новые краски игры в гольф. Сегодня в турнире все удары джазовые, быть может, менее результативные. И если не получается с игрой на гольф-поле, то важно, чтобы получилось с джазом внутри себя».

В этом году программа «Golf & Jazz» позволила гостям проявить не только спортивные, но и творческие способности. Уникальный мастер-класс по современной живописи провел «Фонд Валентина Серова» и приглашенные мастера студии «Artmeup». Поклонники игры в гольф впервые услышали о такой современной технике, как создание интерьерной, абстрактной картины с помощью спиртовых чернил, которые разгоняются потоком воздуха от простого фена и получаются необычайно красивые силуэты, узоры. Вдохновленные творчеством участники мастер-класса делились своими планами уже о самостоятельном создании более масштабной картины.

Кульминацией «Golf & Jazz» стала торжественная церемония награждения гольфистов и гала-концерт с участием восходящей звезды джаза Александры Магеровой. В этот вечер звучала авторская музыка певицы и её хиты, одни из которых «My Love Is Evodent» и «So Many Reasons» находятся в ротации Радио JAZZ 89.1 FM.

Подробности ищите на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.

Радио JAZZ 89.1 FM входит в состав «Мультимедиа Холдинг» вместе с такими радиостанциями как НАШЕ Радио, ROCK FM, Радио ULTRA, телеканалом НАШЕ ТВ, информационным агентством «Национальная Служба Новостей», студией звукозаписи VINTAGE RECORDS STUDIO, агентством «УЛЬТРА ПРОДАКШН» и входящим в его состав заводом по изготовлению виниловых пластинок «Винил Рекордс».

