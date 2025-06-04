Вратарь Сафонов прилетел в Москву с кубком Лиги чемпионов

Вратарь сборной России по футболу, игрок французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов прилетел в Москву с кубком Лиги чемпионов, который спортсмен завоевал в составе парижской команды. Об этом сообщается в Telegram-канале национальной команды.

Сборная опубликовала видео от Сафонова. В ролике голкипер рассказал, что добрался до российской столицы в пять часов утра. Футболист показал свой чемодан и трофей Лиги чемпионов.

Российская сборная, в состав которой вошел Сафонов, 6 июня сыграет с командой из Нигерии. Матч пройдет в Москве в «Лужниках».

Ранее «Пари Сен-Жермен» разгромил итальянский «Интер» в финале Лиги чемпионов, французская команда одержала победу со счетом 5:0, напоминает РЕН ТВ.

