Вратарь Сафонов прилетел в Москву с кубком Лиги чемпионов
Вратарь сборной России по футболу, игрок французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов прилетел в Москву с кубком Лиги чемпионов, который спортсмен завоевал в составе парижской команды. Об этом сообщается в Telegram-канале национальной команды.
Сборная опубликовала видео от Сафонова. В ролике голкипер рассказал, что добрался до российской столицы в пять часов утра. Футболист показал свой чемодан и трофей Лиги чемпионов.
Российская сборная, в состав которой вошел Сафонов, 6 июня сыграет с командой из Нигерии. Матч пройдет в Москве в «Лужниках».
Ранее «Пари Сен-Жермен» разгромил итальянский «Интер» в финале Лиги чемпионов, французская команда одержала победу со счетом 5:0, напоминает РЕН ТВ.
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