Вратарь Песьяков покинул сбор национальной команды по футболу

По данным РФС, соответствующее решение было принято тренерским штабом российской сборной. В сообщении отмечается, что тренеры планировали посмотреть «в деле» как можно больше голкиперов, однако в настоящий момент сборной осталось отыграть лишь два матча, и ситуация с составом прояснилась.

«Сергея я хорошо знаю по работе в клубе. <...> Было принято решение вернуть его в "Ростов", чтобы он там продолжал тренироваться. Остальные вратари останутся до конца этого сбора», - заявил тренер вратарей российской команды Виталий Кафанов.

К оставшимся двум встречам отборочного турнира чемпионата мира-2022 против сборных Кипра (матч пройдет 4 сентября) и Мальты (7 сентября) теперь будут готовиться 27 спортсменов.