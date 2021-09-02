Вратарь Песьяков покинул сбор национальной команды по футболу
Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков покинул расположение российской сборной. Об этом сообщает Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте.
По данным РФС, соответствующее решение было принято тренерским штабом российской сборной. В сообщении отмечается, что тренеры планировали посмотреть «в деле» как можно больше голкиперов, однако в настоящий момент сборной осталось отыграть лишь два матча, и ситуация с составом прояснилась.
«Сергея я хорошо знаю по работе в клубе. <...> Было принято решение вернуть его в "Ростов", чтобы он там продолжал тренироваться. Остальные вратари останутся до конца этого сбора», - заявил тренер вратарей российской команды Виталий Кафанов.
К оставшимся двум встречам отборочного турнира чемпионата мира-2022 против сборных Кипра (матч пройдет 4 сентября) и Мальты (7 сентября) теперь будут готовиться 27 спортсменов.
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