Александр Головин стал самым дорогим российским футболистом

Полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин возглавил рейтинг самых дорогих российских футболистов. Список размещен на сайте портала Transfermarkt.

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Стоимость россиянина оценили в 30 миллионов евро. Второе место занял вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (20 миллионов евро).

Тройку лидеров замыкает Арсен Захарян. Стоимость выступающего за испанский «Реал Сосьедад» игрока оценили в 18 миллионов.

Ранее Головин занял 20-е место в рейтинге самых дорогих игроков чемпионата Франции, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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