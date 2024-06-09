Александр Головин стал самым дорогим российским футболистом
9 июня 202419:19
Полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин возглавил рейтинг самых дорогих российских футболистов. Список размещен на сайте портала Transfermarkt.
Стоимость россиянина оценили в 30 миллионов евро. Второе место занял вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (20 миллионов евро).
Тройку лидеров замыкает Арсен Захарян. Стоимость выступающего за испанский «Реал Сосьедад» игрока оценили в 18 миллионов.
Ранее Головин занял 20-е место в рейтинге самых дорогих игроков чемпионата Франции, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru