Восьмилетний шахматист из РФ обыграл победителя шахматной Олимпиады на ЧМ

Гражданин России Роман Шогджиев 2018 года рождения сумел обыграть 28-летнего победителя Всемирной шахматной олимпиады Жахонгира Вахидова из Узбекистана. Примечательное событие состоялось в ходе чемпионата мира по рапиду в Самарканде.

Причём, на 34-м ходу восьмилетний Шогджиев, который играл чёрными фигурами, предложил сопернику ничью. Однако Вахидов не принял это предложение, что в итоге привело к проигрышу им партии.

Чемпионат мира по рапиду и блицу в древнем узбекском городе завершится 30 декабря. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», призовой фонд соревнований составляет один миллион долларов.

Роман Шогджиев живет в Москве. Он самый юный в истории отечественных шахмат победитель Первенства России, единственный двукратный чемпион РФ. Мальчик учится в Курчатовской школе.

