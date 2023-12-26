Восьмилетний шахматист из РФ обыграл победителя шахматной Олимпиады на ЧМ
Гражданин России Роман Шогджиев 2018 года рождения сумел обыграть 28-летнего победителя Всемирной шахматной олимпиады Жахонгира Вахидова из Узбекистана. Примечательное событие состоялось в ходе чемпионата мира по рапиду в Самарканде.
Причём, на 34-м ходу восьмилетний Шогджиев, который играл чёрными фигурами, предложил сопернику ничью. Однако Вахидов не принял это предложение, что в итоге привело к проигрышу им партии.
Чемпионат мира по рапиду и блицу в древнем узбекском городе завершится 30 декабря. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», призовой фонд соревнований составляет один миллион долларов.
Роман Шогджиев живет в Москве. Он самый юный в истории отечественных шахмат победитель Первенства России, единственный двукратный чемпион РФ. Мальчик учится в Курчатовской школе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова повторно оштрафовали за фейки об армии
- Собчак извинилась после «голой вечеринки» Ивлеевой
- Залужный подтвердил, то украинские войска ушли из Марьинки
- Российские средства ПВО уничтожили два бомбардировщика Су-24 ВСУ
- СМИ: Абрамович оставил в турецком ресторане чаевые в размере 546 тысяч рублей
- Бизнес-тренер и NFT-художник Галантер арестован в Москве по делу о мошенничестве
- Воздушную тревогу объявили в Севастополе
- СНБО Украины обвинил журналистов New York Times в работе на Кремль
- Восьмилетний шахматист из РФ обыграл победителя шахматной Олимпиады на ЧМ
- Пьер Ришар лишился статуса амбассадора Les Papillons из-за защиты Депардье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru