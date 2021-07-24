Волейболисты сборной России одержали победу над Аргентиной на ОИ

Российские волейболисты победили Аргентину на Олимпийских играх в Токио. Мужская сборная нанесла поражение соперникам в первом туре группового этапа. Результат встречи в группе В - 3:1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21). На групповом этапе россияне посоревнуются со сборными Бразилии, Аргентины, США, Франции, Туниса. Четыре лучшие сборные пройдут в четвертьфинал. Национальная команда является победителем ОИ-2012 в Лондоне.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».



