Волейболисты сборной России одержали победу над Аргентиной на ОИ
Российские волейболисты победили Аргентину на Олимпийских играх в Токио. Мужская сборная нанесла поражение соперникам в первом туре группового этапа. Результат встречи в группе В - 3:1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21). На групповом этапе россияне посоревнуются со сборными Бразилии, Аргентины, США, Франции, Туниса. Четыре лучшие сборные пройдут в четвертьфинал. Национальная команда является победителем ОИ-2012 в Лондоне.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru