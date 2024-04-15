Волейболистка Кошелева объявила о завершении карьеры

Чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, трехкратная чемпионка России по волейболу Татьяна Кошелева завершит спортивную карьеру. Об этом она сообщила в соцсетях.

«Сегодня хочу объявить, что официально завершаю карьеру профессионального спортсмена», — написала 35-летняя Кошелева.

Волейболистка выступала в том числе за московское, казанское и краснодарское «Динамо», «Локомотив» из Калининграда, турецкие «Галатасарай» и «Эджзаджибаши». В 2010 году спортсменка стала чемпионкой мира в составе сборной России по волейболу. С 2021-го Кошелева играла за итальянский клуб «Валлефолья».

Ранее биатлонистка Екатерина Юрлова‑Перхт заявила, что завершит карьеру после соревнований в Мурманске, напоминает RT.

