Волейболистка Гончарова отстранена за оскорбительный жест

Всероссийская федерация волейбола оставила в силе дисквалификацию Натальи Гончаровой за оскорбительный жест в матче с калининградским «Локомотивом», сообщает «РЕН ТВ».

Спортсменка выступает за московское «Динамо». Инцидент произошел во время полуфинального матча чемпионата России. После победного розыгрыша соперниц турецкая волейболистка «Локомотива» что-то выкрикнула в адрес «Динамо». Гончарова, которая является капитаном команды, показала ей средний палец.

17 мая федерация решила дисквалифицировать Гончарову на полгода. Сторона волейболистки пыталась опротестовать решение. Гончарова пропустит один матч в новом сезоне.

Ранее Волейболистка Кошелева объявила о завершении карьеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

