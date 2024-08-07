Волейболистка Гончарова отстранена за оскорбительный жест
Всероссийская федерация волейбола оставила в силе дисквалификацию Натальи Гончаровой за оскорбительный жест в матче с калининградским «Локомотивом», сообщает «РЕН ТВ».
Спортсменка выступает за московское «Динамо». Инцидент произошел во время полуфинального матча чемпионата России. После победного розыгрыша соперниц турецкая волейболистка «Локомотива» что-то выкрикнула в адрес «Динамо». Гончарова, которая является капитаном команды, показала ей средний палец.
17 мая федерация решила дисквалифицировать Гончарову на полгода. Сторона волейболистки пыталась опротестовать решение. Гончарова пропустит один матч в новом сезоне.
Ранее Волейболистка Кошелева объявила о завершении карьеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Израиле призвали устранить нового главу политбюро ХАМАС
- Волейболистка Гончарова отстранена за оскорбительный жест
- Экс-депутат Рады: ВСУ не способны остановить ВС РФ
- ВСУ атаковали машину «скорой» около Суджи, погиб водитель
- Алаудинов: Спецоперация выйдет на финишную прямую через несколько дней
- Глава Курчатова назвал данные об обстрелах курской АЭС фейком
- В Москве задержан мужчина с топором, угрожавший молодым людям
- Смирнов: в Курской области объявлена ракетная опасность
- Трамп заявил, что в понедельник даст интервью Илону Маску
- Коалиция США в Сирии 14 раз нарушила протоколы деконфликтации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru