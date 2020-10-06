Во Франции расследуют причастность теннисистки из РФ к «договорняку» на Roland Garros

Прокуратура Франции объявила о начале расследование по подозрению в договорном матче турнира Большого шлема Roland Garros с участием российской теннисистки Яны Сизиковой.

Речь идёт о матче женского парного разряда, в котором Сизикова вместе с теннисисткой из США Мэдисон Бренгл выступала против дуэта из Румынии Патриция Мария Циг/Кристина-Андрея Миту. Игра завершилась победой румынок в двух сетах. Первый был выигран на тай-брейке 7:6 (10:8).

Подозрение у экспертов вызвал отрезок второго сета, когда в пятом гейме россиянка на своей подаче совершила две двойные ошибки подряд. В итоге сет закончился со счётом 6:4 в пользу пары победительниц.

Отмечается, что объем ставок в букмекерских конторах на победу румынских теннисисток был необычно высок. Яне Сизиковой 25 лет, в марте текущего года она достигла 89 места в парном рейтинге WTA.

