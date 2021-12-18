Во Франции матч «Париж»-«Лион» прервали из-за беспорядков на трибунах

Матч Кубка Франции по футболу между клубами «Париж» и «Лион» прервали из-за беспорядков на трибунах. Об этом сообщили в пресс-службе «Парижа».

Игра 1/32 финала Кубка проходила в пятницу на стадионе «Шарлети». После первой половины встречи, которая завершилась с равным счетом 1:1, болельщики двух команд устроили потасовку. Некоторые фанаты бросали пиротехнические средства и выбегали на поле.

Организаторы игры объявили, что матч доигран не будет. Судьба встречи пока не определена.

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ТЕГИ:БеспорядкиФутболФранция
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