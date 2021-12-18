Во Франции матч «Париж»-«Лион» прервали из-за беспорядков на трибунах
Матч Кубка Франции по футболу между клубами «Париж» и «Лион» прервали из-за беспорядков на трибунах. Об этом сообщили в пресс-службе «Парижа».
This weekend’s Coupe de France action has begun with Lyon fans attacking Paris FC fans. French football & violence are unfortunately the best of bedfellows this season. pic.twitter.com/lme5o0pINB— Get French Football News (@GFFN) December 17, 2021
Игра 1/32 финала Кубка проходила в пятницу на стадионе «Шарлети». После первой половины встречи, которая завершилась с равным счетом 1:1, болельщики двух команд устроили потасовку. Некоторые фанаты бросали пиротехнические средства и выбегали на поле.
Организаторы игры объявили, что матч доигран не будет. Судьба встречи пока не определена.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru