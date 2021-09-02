Владивосток намерен бороться за проведение Олимпиады-2036

Мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что столица Приморского края может принять летнюю Олимпиаду 2036 года, сообщает Ura.ru.

В ходе Восточного экономического форума он рассказал, что Владивосток обязательно заявится на Универсиаду, а также намерен подать заявку на проведение Олимпийских игр, даже несмотря на невысокие шансы победить в отборе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что заявки на проведение Олимпиады-2036 готовят Казань и Санкт-Петербург, сообщает RT.

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ФОТО: Vladivostok.ru
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