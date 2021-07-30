Витория прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поздравил свою команду с победой в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов», отметив, что игра могла быть качественно лучше. Его комментарий приводит «Матч ТВ».

Витория также выразил благодарность сопернику за игру. По его словам, матч дал уверенность в себе футболистам «Спартака».

«Спартак» победил «Крылья Советов» со счетом 1:0. Единственный гол был забит с пенальти на 68-й минуте Александром Соболевым. В настоящее время «Спартак» имеет 3 очка и находится на 9-м месте в таблице турнира.





