Витория прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория поздравил свою команду с победой в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов», отметив, что игра могла быть качественно лучше. Его комментарий приводит «Матч ТВ».
Витория также выразил благодарность сопернику за игру. По его словам, матч дал уверенность в себе футболистам «Спартака».
«Спартак» победил «Крылья Советов» со счетом 1:0. Единственный гол был забит с пенальти на 68-й минуте Александром Соболевым. В настоящее время «Спартак» имеет 3 очка и находится на 9-м месте в таблице турнира.
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