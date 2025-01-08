Винисиуса дисквалифицировали на два матча за толчок вратаря «Валенсии»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор дисквалифицирован на два матча за толчок вратаря «Валенсии» Столе Димитриевски. Соответствующее решение принял Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Во время матча 12-го тура чемпионата Испании 3 января Винисиус толкнул голкипера, подойдя к нему сзади, и получил красную карточку.

RFEF дисквалифицировал игрока на два матча чемпионата страны, оштрафовал самого Винисиуса на 600 евро, а клуб — еще на 700 евро. Из-за ограничений футболист пропустит игры с «Лас-Пальмасом» 19 января и «Вальядолидом» 25 января.

Ранее СМИ сообщили, что саудовский клуб «Аль-Ахли» намерен купить Винисиуса летом 2025 года, пишет RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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