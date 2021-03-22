Виктор Ганчаренко ушёл с поста главного тренера ЦСКА

Виктор Ганчаренко и футбольный клуб ЦСКА решили прекратить сотрудничество, сообщает пресс-служба столичной команды.

В сообщении говорится, что контракт был расторгнут «по обоюдному желанию».

Ганчаренко поблагодарил руководство, тренерский и административный штаб ЦСКА, а также сотрудников, игроков и болельщиков команды и отметил, что это был «лучший период» в его «тренерской карьере».

«За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце», - добавил бывший главный тренер ЦСКА.

Виктор Ганчаренко возглавил столичных армейцев в декабре 2016 года. Под руководством белорусского специалиста ПФК ЦСКА сыграл 167 матчей, 82 из которых выиграл. На счету Ганчаренко Суперкубок России (2018), а также два серебра чемпионата России (2017 и 2018).

Последний матч под руководством Ганчаренко ЦСКА проиграл. В рамках 23-го тура РПЛ сезона 2020/2021 столичные армейцы уступили питерсому «Зениту» со счётом 2:3, сообщает RT.

