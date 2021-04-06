Виктор Ганчаренко стал главным тренером ФК «Краснодар»

Экс-тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко стал новым главным тренером футбольного клуба «Краснодар», сообщает пресс-служба краснодарской команды.

Белорусский специалист сменил на этом посту Мурада Мусаева, который подал в отставку после того, как 4 апреля «быки» дома крупно проиграли грозненскому «Ахмату» со счётом 0:5.

Ганчаренко подписал контракт с ФК «Краснодар» до конца июня 2023 года.

Свою тренерскую карьеру Виктор Ганчаренко начал с белорусским клубом БАТЭ в 2007 году. Под его руководством команда из Борисова шесть раз становилась чемпионом республики и трижды выигрывала Суперкубок страны. С 2013 года белорусский специалист трудится в России - он был главным тренером «Кубани», «Урала», «Уфы».

Последним местом работы Ганчаренко является московский ЦСКА, контракт с которым был расторгнут в марте 2021 года по обоюдному согласию сторон, сообщает телеканал «МИР 24».

