Виктор Ганчаренко стал главным тренером ФК «Краснодар»
Экс-тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко стал новым главным тренером футбольного клуба «Краснодар», сообщает пресс-служба краснодарской команды.
Белорусский специалист сменил на этом посту Мурада Мусаева, который подал в отставку после того, как 4 апреля «быки» дома крупно проиграли грозненскому «Ахмату» со счётом 0:5.
Ганчаренко подписал контракт с ФК «Краснодар» до конца июня 2023 года.
Свою тренерскую карьеру Виктор Ганчаренко начал с белорусским клубом БАТЭ в 2007 году. Под его руководством команда из Борисова шесть раз становилась чемпионом республики и трижды выигрывала Суперкубок страны. С 2013 года белорусский специалист трудится в России - он был главным тренером «Кубани», «Урала», «Уфы».
Последним местом работы Ганчаренко является московский ЦСКА, контракт с которым был расторгнут в марте 2021 года по обоюдному согласию сторон, сообщает телеканал «МИР 24».
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