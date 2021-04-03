ВФЛА выразила соболезнования в связи со смертью тренера Загорулько

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова назвала уход из жизни легендарного тренера Евгения Загорулько большой потерей для российских легкоатлетов. Об этом сообщает ТАСС.

«Это большая потеря как для отечественной лёгкой атлетики, так и для меня лично. Я была знакома с ним с 1983 года. Он всегда помогал советом, к нему можно было обратиться по любому вопросу. У него никогда не было разделения на своих и чужих спортсменов. Для него все были свои. Может быть, из-за этой доброты у него были в последнее время проблемы. История с отстранением из-за дела Лысенко серьёзно подорвала состояние его здоровья. Человек был весь на нервах и жил надеждой, что всё как-то разрешится, но сердце не выдержало. Но мы все его будем помнить. Он не успел передать весь свой опыт», — отметила Привалова.

Напомним, Евгений Загорулько по решению независимого следственного органа World Athletics был отстранён от работы в ноябре 2019 года. Это связано с делом нарушившего антидопинговые правила Данилы Лысенко – Загорулько был его тренером.

Ранее 3 апреля стало известно о кончине 78-летнего Загорулько. По словам олимпийского чемпиона по прыжкам в высоту Андрея Сильнова, тренер умер после коронавируса на фоне развивавшейся онкологии. У Загоруйко остались трое детей, младшей дочери четыре года, сообщает RT.

