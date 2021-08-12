Ветераны ФК «Спартак» подписали открытое письмо против Леонида Федуна
Ветераны московского ФК «Спартак» направили открытое письмо президенту компании «Лукойл» Вагиту Алекперову с критикой действий владельца клуба Леонида Федуна. Текст письма опубликован на портале «Спорт-Экспресс».
По словам подписавшихся, акционер «Лукойла» Леонид Федун «позорит многолетнюю историю клуба, а также вызывает негодование болельщиков наряду с насмешками и издевательствами чужих». Спортсмены выразили негодование тем, как Федун тратит деньги компании, назвав бездумной ежегодные смены главного тренера команды.
Ветераны также сравнили в тексте документа «Спартак» с ЦСКА, подчеркнув, что при одинаковом финансировании футболисты-конкуренты за 16 лет достигли больших успехов, в том числе побед в чемпионате России и еврокубках.
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