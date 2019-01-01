Ветеран «Спартака»: Оставьте Глушакова в покое!

«Надо парня оставить в покое. Пускай доигрывает, неважно в какой команде, в «Сочи», еще где. Мое мнение однозначное: парня просто затравили. Я фактов не вижу. Одни разговоры, одни домыслы. Обращаюсь к руководству «Спартака»: вы своего добились. Почему вы с ним расторгли контракт. Он, что, враг народа? Вы поддались на эту удочку некоторой части болельщиков, если их можно назвать болельщиками. Требовали его отставки, выгнать его. Это случилось. Для меня это абсолютно неприемлемо. Я сужу по работе, по тому, как человек играет, относится к своей профессии. И если парень выводил команду почти до последнего ее капитаном, значит, было все в порядке», - возмутился он.

Отметим, что 31-летний Глушаков, как сообщают СМИ, может перейти в состав дебютанта премьер-лиги - «Сочи».

Напомним, капитан «Спартака» Денис Глушаков оказался прошлой осенью в центре скандала вокруг увольнения главного тренера команды Массимо Карреры. Футболист пытался избавиться от наставника, о чем говорил по телефону. Записи разговоров просочились в прессу.

