Ветеран «Спартака» о продаже клуба: Довели Федуна!
Бронзовый призер чемпионата мира 1966 года Анзор Кавазашвили в эфире НСН высказал свое мнение о возможной продаже клуба.
По данным СМИ, акционер и вице-президент нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун готовится продать принадлежащий ему футбольный клуб «Спартак» (Москва). Он оценивается в 1,1-1,2 млрд долларов. Это примерно равно расходам Федуна и его партнеров на деятельность и развитие футбольного клуба за все время владения, а также строительство стадиона «Открытие Арена».
Как сообщается, рассматриваются три сценария продажи команды: инвесторам из Саудовской Аравии или Казахстана, бизнесмену Алишеру Усманову или совладельцу группы «Альфа» Петру Авену и его партнерам.
Бронзовый призер чемпионата мира 1966 года Анзор Кавазашвили в эфире НСН высказал свое мнение о возможной продаже «Спартака».
«Если он на это решился, значит, его уже довели до той степени, что человек махнул рукой на все. Что все свои труды, которые он столько лет вкладывал в футбольный клуб, хочет отдать в чужие руки. Я знаю, что Авен – одержимый болельщик «Спартака». Он с большой любовью относится к клубу. Я знаю, что Усманов без всякой задней мысли покрывает огромные расходы на футбол из собственных средств. Но продать Саудовской Аравии, чужим совсем людям – это не хороший выход. Мы наш национальный клуб уже никогда назад не получим, потому что никто не сможет его обратно выкупить», - посетовал ветеран футбола.
Напомним, Леонид Федун стал владельцем контрольного пакета «Спартака» в 2004 году. К 2014 году был построен стадион «Открытие Арена». По оценкам Forbes, общий объем инвестиций Федуна в «Спартак» тогда составлял около миллиарда долларов.
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