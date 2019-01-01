Ветеран «Спартака» о продаже клуба: Довели Федуна!

По данным СМИ, акционер и вице-президент нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун готовится продать принадлежащий ему футбольный клуб «Спартак» (Москва). Он оценивается в 1,1-1,2 млрд долларов. Это примерно равно расходам Федуна и его партнеров на деятельность и развитие футбольного клуба за все время владения, а также строительство стадиона «Открытие Арена».

Как сообщается, рассматриваются три сценария продажи команды: инвесторам из Саудовской Аравии или Казахстана, бизнесмену Алишеру Усманову или совладельцу группы «Альфа» Петру Авену и его партнерам.

Бронзовый призер чемпионата мира 1966 года Анзор Кавазашвили в эфире НСН высказал свое мнение о возможной продаже «Спартака».