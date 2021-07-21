В WADA оценили ситуацию с допингом в России

Ситуация с допингом в России улучшилась, считает президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.

Слова главы WADA приводит Rzeczpospolita.

«Ситуация с допингом в России изменилась — разумеется, там все еще нарушают антидопинговые правила, как и в любой другой стране, но мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинга, организованной при поддержке государства, которая потрясла весь спортивный мир», — рассказал Банька.

Допинговый скандал вокруг российского спорта разгорелся в 2015 году: тогда россиян обвинили в массовых нарушениях антидопинговых правил. В ходе расследования выяснилось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) скрывало факты применения атлетами запрещенных препаратов.

В 2019 году WADA на четыре года лишило Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира. РУСАДА лишилось статуса соответствия.

Годом позже Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским спортсменам выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Санкции введены на два года. Также в течение двух лет РФ не сможет проводить крупные международные турниры.

