В Твери пройдет Кубок России по аквабайку

В Тверской области состоится Кубок России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк» 2019. Первенство пройдет с 20 по 23 июня. За звание обладателя Кубка в акватории Верхней Волги будут бороться лидеры мирового рейтинга.

Как отмечает губернатор Тверской области Игорь Руденя, проведение первенства перекликается с приоритетными направлениями развития региона.

«Тверская область с радостью принимает топовые соревнования сезона по аквабайку четвертый год подряд. Это перекликается с приоритетными направлениями развития региона: рост туристической привлекательности, в том числе за счет проведения крупных спортивных событий, и пропаганда здорового образа жизни среди населения», - рассказал Руденя.

В соревнованиях примут участие более 50 спортсменов из разных федеральных округов. В том числе в состязаниях примут участие аквабайкеры, которые уже показали в этом году свой высокий уровень на международной арене, рассказал главный тренер сборной России по фристайл-аквабайку, чемпион России по аквабайку Михаил Ершов.

Участие в Кубке России уже подтвердили бронзовый призер этапа Чемпионата мира по аквабайку в дисциплине «фристайл» этого года Сергей Чемезов и серебряный призер этапа Чемпионата Европы этого года в той же дисциплине Александр Курамшин. В гоночных дисциплинах среди основных претендентов на победу – Александр Кабатов, Дмитрий Цуков, Роман Клименко, Даниил Власов, и Тимур Архипов.

Соревновaния в рaмкaх Кубкa будут проходить в трех дисциплинaх: «кольцевые гонки» с общим стaртом, пaрный «слaлом» нa время и «фристaйл. В рaмкaх Кубкa будут проведены тaкже официaльные междунaродные соревновaния по водно-моторному спорту в клaссе «гидрофлaй». Состязaния в этом клaссе проводятся в несколько рaундов, a спортсмены соревнуются в пaрaх нa вылет. Учaстникaм предстоит чисто выполнить мaксимaльное количество трюков зa определенное время. Прогрaмму будет оценивaть судейскaя коллегия.

Председатель оргкомитета Кубка России по аквабайку Андрей Краснов рассказал об уникальности таких соревнований.

«На данный момент это единственные международные соревнования в мире в этом классе, которые проходят под эгидой Международного союза водно-моторного спорта (UIM). Наша задача как организаторов – «поднять» этот вид спорта в России и мире из любительского до профессионального уровня», - пояснил Краснов.

Также в программе Кубка пройдут единственные официальные международные соревнования по водно-моторному спорту в классе «гидрофлай» (флайбординг). Генеральным партнером Кубка России по аквабайу в этом году выступила инвестиционная группа Marathon Group. Председатель правления Marathon Group» Сергей Захаров рассказал, с какой целью бренд оказывает поддержку в проведении таких соревнований.

«Наша компания оказывает активную поддержку развитию и популяризации нескольких видов спорта в России. Теперь в их числе и аквабайк. Мы за то, чтобы российские спортсмены достойно выступали на международном уровне, зрительская аудитория соревнований и количество увлеченных активным образом жизни среди россиян росли», - комментирует Винокуров.

