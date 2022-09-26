В турнире «Кубок «Нашего радио» победу одержал ФК «Матч ТВ»
Вчера, 25 сентября, на стадионе «Сапсан Арена» состоялся футбольный турнир «Кубок «Нашего радио». В бескомпромиссной схватке схлестнулись ФК «Артист», команда слушателей «Нашего радио», команда «Звёзды «Нашего радио» и ФК «Матч ТВ». По итогам отбора в финал пробились сборная слушателей «Нашего радио» и сборная «Матч ТВ».
В основное время финального матча команды не уступили друг другу — перед серией пенальти табло показывало 4:4. В финальной серии ударов первенство завоевала команда ФК «Матч ТВ», у слушателей «Нашего радио» — «серебро». Третье место досталось ФК «Артист», «деревянная медаль» у звёзд «Нашего радио».
Поздравляем команду ФК «Матч ТВ» с заслуженной победой!
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