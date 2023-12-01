В центре самбо в «Лужниках» пройдут старты Всемирных игр дружбы

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал в своем Telegram-канале Финал Континентальной лиги дзюдо, который состоится в Международном центре самбо 2 декабря.

Кайф и конструктивизм: Режиссер «Легенды о самбо» о сравнении с «Легендой №17»

По его словам, зрителям представят интересную программу, которая будет включать в себя игры и конкурсы. На татами выступят такие звезды, как бронзовые призеры Олимпиады в Токио Нияз Ильясов и Тамерлан Башаев, олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев и обладатель бронзы чемпионата мира Якуб Шамилов.

Градоначальник напомнил, что Международный центр самбо и международный центр бокса открылись в сентябре прошлого года. За год на территории спорткомплексов прошло множество турниров, например, Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою и Всероссийские соревнования памяти двукратного олимпийского чемпиона Бориса Лагутина.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Стройкомплекс
ТЕГИ:Сергей СобянинСоревнованияМоскваСпорт

Горячие новости

Все новости

партнеры