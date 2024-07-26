В топ самых сексуальных атлетов Игр-2024 попала российская пловчиха Ефимова
Газета New York Post включила в топ самых сексуальных атлетов на летних Олимпийских играх в Париже российскую пловчиху Юлию Ефимову. Всего в список включили девять атлетов.
При этом Ефимова не смогла отобраться на соревнования, хоть и получила нейтральный статус. Ефимова имеет три олимпийские медали в брассе — бронзу Лондона-2012 и два серебра Рио-2016.
На Олимпиаду в Париж поехали 15 российских спортсменов. Велоспорт на Играх от России представят Дронова, Иванченко и Глеб Сырица. Анжела Бладцева поборется за победу на батуте. Среди теннисистов на Олимпиаде ждут Медведева, Сафиуллина, Александрову, Андрееву, Котова, Шнайдер и Веснину. В гребле на байдарках и каноэ поборются Петров, Коровашков, Ромасенко, а Сомов представит Россию в плавании, передает «Радиоточка НСН».
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