Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале «Ролан Гарроса»
6 июня 202320:12
Российский теннисист Карен Хачанов уступил в четвертьфинале «Ролан Гарроса» первой сербу Новаку Джоковичу.
Матч завершился со счетом 4:6, 7:6, 6:2, 6:4 в пользу Джоковича. В полуфинале серб встретится с победителем пары Алькарас - Циципас.
Встреча длилась 3 часа и 39 минут. Хачаров оформил семь эйсов, реализовал два брейк-поинта и сделал четыре двойные ошибки. Его соперник десять раз подал навылет, четыре раза взял чужую подачу и допустил пять двойных.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru