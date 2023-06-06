Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале «Ролан Гарроса»

Матч завершился со счетом 4:6, 7:6, 6:2, 6:4 в пользу Джоковича. В полуфинале серб встретится с победителем пары Алькарас - Циципас.

Встреча длилась 3 часа и 39 минут. Хачаров оформил семь эйсов, реализовал два брейк-поинта и сделал четыре двойные ошибки. Его соперник десять раз подал навылет, четыре раза взял чужую подачу и допустил пять двойных.

