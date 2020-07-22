В Токио допустили отмену перенесённой Олимпиады

Перенесённые с 2020 на 2021 год Олимпийские игры в Токио могут быть отменены, если встанет вопрос о сокращении числа зрителей. Об этом заявил глава оргкомитета соревнований Ёсиро Мори, передаёт телеканал «360».

По словам Мори, механически сократить количество зрителей невозможно – нужны определённые критерии. Например, возможен допуск на трибуны только жителей Японии. Сейчас вариант с проведением Олимпиады без зрителей не рассматривается, но нужно будет об этом подумать, если такой сценарий станет единственно возможным, добавил Мори.

Глава оргкомитета Олимпиады подчеркнул, что важнейшим фактором при решении этого вопроса является взятие под контроль ситуации с коронавирусом COVID-19, в том числе с учётом разработки вакцины, сообщает RT.

