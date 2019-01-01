В состав сборной России по футболу ЧЕ-2020 вошли Дзюба и Обляков

НОВОСТИ ЧАСА

Движение по внутренней стороне ТТК восстановлено после аварииСК проверяет информацию о рабском труде подростков в ГольяновеПоезд Москва-Адлер с 1 июля будет ходить от Киевского вокзалаМеждународный фестиваль реконструкторов пройдет в столицеДроны будут патрулировать Серебряный бор

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