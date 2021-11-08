В Сочи определились победители регаты Tenzor Cup by PROyachting 2021

Четвертый этап серии Tenzor Cup by PROyachting 2021, прошедший в конце октября в Сочи, подвел итоги парусного сезона.

Победителем серии стала команда Валерии Коваленко ArtTube RUS 1, оформившая «золотой дубль» в сезоне 2020-21. ZID art Sailing Team Зорана Пауновича завоевала «серебро», а Tenzor Legal Андрея Пушкина - «бронзу».

При этом в тройку призеров четвертого этапа регаты вошли команды «Восток-Запад», Tenzor Legal и ZID art Sailing Team.

«На этом этапе у нас не получилось показать хороший результат. В «ноль ветра» мало у кого получается ходить, и у нас тоже не получается. Мы на каждую регату, вне зависимости от того, серия это или нет, приезжаем и настраиваемся по новой, не запоминая, выигрывали мы её или проигрывали. Каждый гоночный день для нас всегда как новый», - отметила Валерия Коваленко.

По словам Зорана Пауновича, для его команды сезон сложился «достаточно успешно», а больше всего ему понравился первый этап гонки, который, в отличие от остальных, не был безветренным.

«Сезон получился интересным, насыщенным. Разные акватории, разные ветровые условия, огромное количество участников. Всё замечательно, единственное, что погода не всегда отвечала пожеланиям гонщиков (…) Это первый сезон нашей команды, и мы конечно, довольны результатом, хотя всегда есть, что улучшать», - добавил Андрей Пушкин.

В рамках серии Tenzor Cup by PROyachting в сезоне 2021 прошло четыре этапа, первые три имели статус Кубка России в классе J/70.

Генеральным партнером регаты выступила компания Tenzor Consulting Group, организатором соревнований – компания PROyachting. «Национальная Служба Новостей» (НСН) а также ряд других СМИ оказывали информационную поддержку проекту.

