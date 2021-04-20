В сети опубликовали зарплаты игроков московского «Спартака»
В сеть утекли данные о зарплатах футболистов московского «Спартака». Соответствующие документы опубликовал Telegram-канал BlackMirror.
Самые высокооплачиваемые игроки столичного футбольного клуба — Роман Зобнин, Илья Кутепов и Самюэль Жиго: в сезоне 2020-2021 они заработают 3,45, 2,3 и 2,27 миллиона евро соответственно.
Кроме того, одни из самых высоких зарплат в «Спартаке» получат Георгий Джикия (2 млн евро), Айртон (1,92 млн евро), Эсекиэль Понсе (1,72 млн евро).
Меньше всех в сезоне-2020/21 заработает Андрей Ещенко: защитнику красно-белых заплатят 0,36 млн евро.
Кроме того, стала известна зарплата главного тренера команды Доменико Тедеско. Немецко-итальянский специалист заработает 3,5 млн евро.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru