В Сербии неизвестные подожгли футбольное поле клуба «Партизан»

Неизвестные испортили поле на стадионе сербского футбольного клуба «Партизан». Об этом пишет журнал Vreme.

По данным издания, инцидент произошел в ночь на 22 сентября. Днем позже «Партизан» должен был сыграть домашний матч с клубом «Црвена Звезда». Журнал отмечает, что злоумышленники пробрались на территорию стадиона, с помощью горючей жидкости подожгли поле, а также разбросали на газоне осколки от стеклянных бутылок.

Руководство «Партизана» уже передало в компетентные органы все необходимые сведения о произошедшем. Сотрудники клуба занимаются восстановлением поля.

Между тем сборная Сербии по футболу проиграла команде Дании в матче группового этапа Лиги А Лиги наций УЕФА, пишет RT.

