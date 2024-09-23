В Сербии неизвестные подожгли футбольное поле клуба «Партизан»
Неизвестные испортили поле на стадионе сербского футбольного клуба «Партизан». Об этом пишет журнал Vreme.
По данным издания, инцидент произошел в ночь на 22 сентября. Днем позже «Партизан» должен был сыграть домашний матч с клубом «Црвена Звезда». Журнал отмечает, что злоумышленники пробрались на территорию стадиона, с помощью горючей жидкости подожгли поле, а также разбросали на газоне осколки от стеклянных бутылок.
Руководство «Партизана» уже передало в компетентные органы все необходимые сведения о произошедшем. Сотрудники клуба занимаются восстановлением поля.
Между тем сборная Сербии по футболу проиграла команде Дании в матче группового этапа Лиги А Лиги наций УЕФА, пишет RT.
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