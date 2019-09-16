В Румынии телеведущего оштрафовали за расизм в отношении Серены Уильямс

Румынскому телеведущему Раду Банчу назначен штраф 8 тысяч леев (более $1800) за некорректный комментарий по отношению к теннисистке Серене Уильямс. Такое решение принял Национальный совет по борьбе с дискриминацией Румынии (CNСD), пишет РИА Новости.

Поводом для разбирательства послужил комментарий Банчу в эфире румынского телеканала, где он сравнил Уильямс с обезьяной. В CNCD признали это заявление расистским.

Американка Серена Уильямс является одной из самых титулованных теннисисток мира. В 2018 году она возглавила рейтинг Forbes как самая высокооплачиваемая спортсменка мира.