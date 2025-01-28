В России в 2025 году пройдет 95 международных турниров
Почти сто международных спортивных соревнований пройдет в России в 2025 году. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает пресс-служба зампреда правительства.
Отмечается, что в текущем году в стране запланировали 14,4 тысячи спортивных мероприятий.
«Как отметил президент РФ Владимир Путин, Россия всегда была и останется верна идеалам спорта и продолжит активно их продвигать в стране и в мире - в тесном сотрудничестве с нашими друзьями из других государств. В этом году в РФ пройдет 95 международных турниров», — указал Чернышенко.
В частности, в РФ запланированы мероприятия со спортсменами из стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС, СНГ и 40 всероссийских комплексных турниров с иностранными участниками и командами. Чернышенко подчеркнул, что страна сохраняет высокую соревновательную активность, несмотря на внешние ограничения. Так, на международной арене атлеты из России поучаствуют в 57 мировых первенствах по олимпийским видам спорта.
Между тем стало известно, что Москва и Санкт-Петербург примут Летние Игры ШОС 2026 года, пишет Ura.ru.
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