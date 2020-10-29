В России стартует акция в честь Дня тренера

Минспорт России и АНО «Национальные приоритеты» запустили ко дню тренера, который отмечается 30 октября, общероссийскую акцию #обещаниетренеру в рамках нацпроекта «Демография», говорится в пресс-релизе организаторов акции.

На сайте norma.sport можно найти открытки с обещаниями тренеру, их можно разместить в соцсетях или послать тренеру в мессенджере. Также участники акции могут выложить видео в TikTok со своими спортивными достижениями.

«Наша акция #обещаниетренеру обещает стать одной из самых мотивационных и честных», - приводятся в сообщении слова гендиректора АНО «Национальные приоритеты» Софии Малявиной.

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» обеспечивает условия для тренировочного процесса в России. В частности, в 2019 году в регионы поступили 213 комплектов оборудования и инвентаря для спортивной подготовки. Также федеральный проект способствует строительству спортивных объектов в стране и подготовке специалистов в области физкультуры, включая тренеров и организаторов массовой работы в области спорта.

