В России переименовали мини-футбол в футзал
Минспорт переименовал мини-футбол в России, присвоив этому виду спорта название футзал, зафиксированное в базе Международной федерации футбола (ФИФА). Соответствующий приказ ведомства опубликован на портале правовой информации.
Документ вносит изменения во Всероссийский реестр видов спорта. В приказе отмечается, что название «мини-футбол (футзал)» заменили на «футзал».
При этом мини-футболом будут называться виды спорта, известные ранее как «футбол 6х6, 7х7, 8х8».
Ранее Минспорт включил во Всероссийский реестр видов спорта гонки беспилотников и лазерный бой, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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