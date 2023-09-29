В РФС заявили, что не используют тему перехода в Азию для шантажа УЕФА
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что РФС не использует переход в Азию для шантажа УЕФА.
Он также добавил, что переход в Азию будет возможен только после того, как Международная федерация футбола (ФИФА) снимет на участие российских команд в международных турнирах.
Накануне УЕФА смягчил бан российских команд в европейском футболе. Сборным до 17 лет разрешили вернуться к международным турнирам с ограничениями на использование национальной символики. Возвращают и мужскую, и женскую команды, играть можно будет только на нейтральной территории. Решение уже вызвало протесты: матчи с российскими командами намерены бойкотировать Англия, Украина, Латвия и Польша.
В УЕФА были готовы к «бойкоту» стран из-за допуска российских сборных до 17 лет к турнирам, но подобные лозунги недопустимы и требуют наказания, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru