В РФС заявили, что не используют тему перехода в Азию для шантажа УЕФА

Накануне УЕФА смягчил бан российских команд в европейском футболе. Сборным до 17 лет разрешили вернуться к международным турнирам с ограничениями на использование национальной символики. Возвращают и мужскую, и женскую команды, играть можно будет только на нейтральной территории. Решение уже вызвало протесты: матчи с российскими командами намерены бойкотировать Англия, Украина, Латвия и Польша.

В УЕФА были готовы к «бойкоту» стран из-за допуска российских сборных до 17 лет к турнирам, но подобные лозунги недопустимы и требуют наказания, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев «Радиоточке НСН».

