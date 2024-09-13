В РФС рассказали о планах провести два товарищеских матча сборной России

Российский футбольный союз намерен до конца года провести два домашних матча сборной России. Об этом заявил глава РФС Александр Дюков.

«Мы ведем переговоры о матчах сборной России в октябре и ноябре. Но вы знаете наш подход, как только договоримся и поставим подписи над соглашениями, тогда и объявим», — рассказал Дюков журналистам.

По словам главы РФС, этот вопрос важен для объединения, союз будет стараться использовать каждое окно для проведения матчей национальной команды. Планируется, что российские футболисты проведут осенние игры дома. Вместе с тем Дюков отметил, что многое зависит от команд-соперников, погоды, состояния полей, и решение о месте проведения встреч примут позже.

Ранее сборная России по футболу сыграла в товарищеском матче с командой Вьетнама, россияне одержали победу со счетом 3:0, напоминает «Свободная пресса».

