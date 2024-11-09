В РФ упразднили оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпиаде и Паралимпиаде

Правительство России упразднило организационный комитет по подготовке отечественных спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм. Распоряжение кабмина размещено на официальном портале правовой информации.

«Упразднить организационный комитет по подготовке... спортсменов к Олимпийским играм и Паралимпийским играм», — указано в документе.

Оргкомитет был сформирован в 2014 году для координации усилий заинтересованных федеральных и региональных органов государственной власти, а также организаций по созданию условий для достойного выступления спортсменов из РФ на Играх.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) из-за включения в состав организации Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

