В РФ упразднили оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпиаде и Паралимпиаде
Правительство России упразднило организационный комитет по подготовке отечественных спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм. Распоряжение кабмина размещено на официальном портале правовой информации.
«Упразднить организационный комитет по подготовке... спортсменов к Олимпийским играм и Паралимпийским играм», — указано в документе.
Оргкомитет был сформирован в 2014 году для координации усилий заинтересованных федеральных и региональных органов государственной власти, а также организаций по созданию условий для достойного выступления спортсменов из РФ на Играх.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) из-за включения в состав организации Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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