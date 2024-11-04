В Перу футболист умер во время матча из-за удара молнии

Перуанский футболист Хосе Уго Де ла Круз Меза умер после удара молнии во время матча в Уанкайо, спортсмену было 34 года. Об этом пишет Marca.

По данным испанского издания, ЧП произошло во время встречи клубов «Хувентуд Беллависта» и «Фамилия Чокка». На 23-й минуте матча, когда игроки обеих команд покидали поле в связи с начавшимся штормом, в защитника Де ла Круз Мезу ударила молния. Футболист находился рядом с вратарем.

Спортсменов доставили в больницу, однако спасти защитника не удалось. Вратарь, находившийся рядом с ним во время удара молнии, получил серьезные ожоги, однако выжил.

Ранее в грузинском Батуми молния ударила в туриста из Самары, мужчина выжил, напоминает RT.

