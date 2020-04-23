В Париже отменили запланированный на август ЧЕ по легкой атлетике

В Париже отменили запланированный на конец августа Чемпионат Европы по легкой атлетике 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее решение объявил глава Федерации легкой атлетики Франции Андре Жиро. По его словам, в условиях пандемии коронавируса такое решение кажется разумным.

Соревнования должны были пройти с 26 по 30 августа во французской столице.

По последним данным, во Франции подтверждено более 120 тысяч заражений, более 42 тысяч пациентов вылечились, 21,8 тысяч - скончались.

