В окончательный состав сборной России по футболу вошел Глушаков
Полузащитник ФК «Химки» Денис Глушаков попал в основной состав национальной сборной по футболу на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сборной.
Кроме Глушакова, в список попали еще 26 футболистов. Глушаков не участвовал в матчах сборной России с марта 2018 года. Тогда это была товарищеская встреча с Бразилией, закончившаяся со счетом 0:3.
В следующем месяце России предстоит встретиться со Словакией и Словенией 8 и 11 октября соответственно. В турнирной таблице группы Н российская команда находится на втором месте с 13 баллами. Хорватия с аналогичным количеством баллов обходит Россию по разнице забитых и пропущенных мячей.
Шансов на проведение еще одного чемпионата мира по футболу в России достаточно много. Об этом рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. По его словам, это связано с тем, что ранее было увеличено число участников мундиаля.
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