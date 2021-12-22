В офисах миланского футбольного клуба «Интер» прошли обыски

Итальянская полиция устроила обыски в офисах футбольного клуба «Интер» (Милан) в рамках расследования о предполагаемых махинациях с финансовой отчетностью. Об

«Запрос был сделан прокуратурой Милана для проверки корректности регистрации прироста капитала на счетах", - цитирует агенство заявление «Интера».

В клубе отметили, что никому из сотрудников не предъявлены никакие обвинения.

Как пишет агентство, расследование сосредоточено на завышенных оценках игроков, которые позволяют им переходить из одного клуба в другой по гораздо большей стоимости, чем они стоят на самом деле.