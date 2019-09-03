В Норвегии умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону
Трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Хальвард Ханевольд умер в возрасте 49 лет. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что о кончине спортсмена сообщил президент Норвежского биатлонного союза Арне Хортен. Причина смерти Ханевольда не называется.
По информации агентства, он умер у себя дома в норвежской деревне Аскер. У Ханевольда остались жена и два ребенка.
Ханевольд строил спортивную карьеру с 15-летнего возраста. Он выиграл золото Олимпиады трижды – в 1998 году, в 2002 и 2010 годах. Также он является пятикратным чемпионом мира.
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