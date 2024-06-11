В Нижнем Новгороде погиб 18-летний хоккеист «Заречья» Зырянов
Нападающий хоккейной команды «Заречье» из Нижнего Новгорода Роман Зырянов погиб, спортсмену было 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской областной федерации хоккея.
«Стало известно о трагической гибели хоккеиста команды "Заречье", лучшего нападающего прошедшего студенческого чемпионата, умного и талантливого парня Романа Зырянова», — отметили в организации.
Федерация выразила соболезнования близким хоккеиста.
По данным СМИ, Зырянов покончил с собой: незадолго до трагедии хоккеист опубликовал в соцсетях сообщение, в котором просил прощения у родителей, друга и возлюбленной.
Ранее в Екатеринбурге известный хоккейный тренер, организатор городских соревнований «Выходи во двор» Максим Жданов умер во время турнира, напоминает 360.ru.
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