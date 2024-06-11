В Нижнем Новгороде погиб 18-летний хоккеист «Заречья» Зырянов

Нападающий хоккейной команды «Заречье» из Нижнего Новгорода Роман Зырянов погиб, спортсмену было 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской областной федерации хоккея.

«Стало известно о трагической гибели хоккеиста команды "Заречье", лучшего нападающего прошедшего студенческого чемпионата, умного и талантливого парня Романа Зырянова», — отметили в организации.

Федерация выразила соболезнования близким хоккеиста.

По данным СМИ, Зырянов покончил с собой: незадолго до трагедии хоккеист опубликовал в соцсетях сообщение, в котором просил прощения у родителей, друга и возлюбленной.

Ранее в Екатеринбурге известный хоккейный тренер, организатор городских соревнований «Выходи во двор» Максим Жданов умер во время турнира, напоминает 360.ru.

