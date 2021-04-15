В Москве открылась школа фитнес-бокса Кости Цзю

В Москве открылась школа фитнес-бокса абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю. Она работает в первом российском ТРЦ от AFI Development — «АФИМОЛЛ Сити». Спортсмен разработал собственную уникальную методику тренировок, занятия будут проводить сертифицированные тренеры на базе фитнес-клуба 5ELEMENT.

Единовременно клуб может принимать до тысячи человек. В школе имеется сайкл-студия, кроссфит-зона, отдельная зона боевых искусств, залы для групповых программ, фитнес-бар, финская-сауна, солярий и массажный кабинет. Оценить новую школу могут все желающие 17 апреля. В этом день Костя Дзю лично проведет открытую тренировку.



Уже 18 апреля запланировано отдельное занятие для юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет. Примечательно, что тренировки бесплатные. Записаться на них можно на сайте 5element.fit или по телефону +7(499)110-41-81.



В фитнес-боксе сочетаются динамичность фитнеса и силовые упражнения из бокса. Заниматься им можно и представительницам слабого пола, ведь контактных спаррингов в этом новом спортивном направлении не предусмотрено. Зато эффект от тренировок большой, потому что быстро сжигается подкожный жир, улучшается физическая и функциональная форма, формируются навыки самообороны.



Занятия по фитнес-боксу будут проходить в групповом формате при участии Кости Цзю. В зале будет вестись трансляция тренировок по фитнес-боксу, и гости смогут самостоятельно отрабатывать различные элементы.



В течение следующего, 2022 года планируется открыть до 10 клубов в Москве. Далее основатели проекта рассчитывают масштабировать его в виде студий по франшизе в городах-миллионниках по всей стране, а также в странах СНГ.



Пока же тренировки будут доступны в спортивном клубе 5ELEMENT на территории ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити».

