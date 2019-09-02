В Москве 7 сентября пройдет праздник «Спортивная Столица – 2019»
Финал Спартакиады трудящихся Москвы и сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» пройдут 7 сентября в День города в рамках праздника «Спортивная Столица - 2019». Как сообщает департамент спорта российской столицы, мероприятие состоится в Олимпийском комплексе «Лужники».
Соревнования пройдут на территории Северного спортивного центра. В состязаниях примут участие свыше четырёх тысяч работников строительных, медицинских и спортивных организаций города, а также их родные и родственники.
В рамках «Спортивной Столицы - 2019» запланированы городские открытые соревнования по различным видам спорта - дартс, гиревой спорт, перетягивание каната, стритбол, настольный теннис, аэробика, футбол. Все желающие смогут постараться выполнить нормативы ГТО на специальной площадке.
Гостей и участников будут также развлекать спортивно-зрелищные и эстрадные коллективы.
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