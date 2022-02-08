В Монако завершился промо-этап межународной регаты Tenzor International Cup 2022

В Монако завершилась международная регата, которая прошла в статусе «промо-этапа» Tenzor International Cup 2022 и третьего этапа зимней серии Monaco Sportsboat Winter Series.



Отмечается, что участники столкнулись с погодными сложностями в первые два дня соревнований, однако затем провели четыре гонки с юго-западным ветром силой 8-13 узлов.

Лидером общего зачета стала команда Junda Людовико Фассителли, также отличились команды из Швейцарии, Великобритании и княжества Монако. Российская команда Tenzor Sport Милены Никитиной также успешно завершила этап, заняв второе место.

Следующий этап состоится в июне на акватории Пестовского водохранилища в России. Руководитель оргкомитета Tenzor International Cup Андрей Пушкин отметил, что в России пройдут три этапа серии Tenzor International Cup 2022.

«Мы надеемся, что нас поддержат своим участием ведущие иностранные команды, которые уже выразили свой интерес к турниру. Планируем, что география серии будет расширяться, и Tenzor International Cup будет представлен не только нашим хорошим партнером - яхт клубом Монако, но и другими ведущими яхт-клубами Европы и мира», - подчеркнул организатор.

