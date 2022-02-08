В Монако завершился промо-этап межународной регаты Tenzor International Cup 2022
В Монако завершилась международная регата, которая прошла в статусе «промо-этапа» Tenzor International Cup 2022 и третьего этапа зимней серии Monaco Sportsboat Winter Series.
Отмечается, что участники столкнулись с погодными сложностями в первые два дня соревнований, однако затем провели четыре гонки с юго-западным ветром силой 8-13 узлов.
Лидером общего зачета стала команда Junda Людовико Фассителли, также отличились команды из Швейцарии, Великобритании и княжества Монако. Российская команда Tenzor Sport Милены Никитиной также успешно завершила этап, заняв второе место.
Следующий этап состоится в июне на акватории Пестовского водохранилища в России. Руководитель оргкомитета Tenzor International Cup Андрей Пушкин отметил, что в России пройдут три этапа серии Tenzor International Cup 2022.
«Мы надеемся, что нас поддержат своим участием ведущие иностранные команды, которые уже выразили свой интерес к турниру. Планируем, что география серии будет расширяться, и Tenzor International Cup будет представлен не только нашим хорошим партнером - яхт клубом Монако, но и другими ведущими яхт-клубами Европы и мира», - подчеркнул организатор.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,1 млн+166 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
10,7 млн+81 188 / сут.
- COVID-госпитализации выросли в Москве на 15% при сокращении заражений
- Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 13 января
- Песков признался, почему Макрон ночевал в отеле, а не в Кремле
- «Нравится, не нравится — терпите...»: Аваков записал видеообращение к Путину
- Мурашко назвал число вакцинированных от ковида подростков
- Российский лыжник Терентьев завоевал бронзу в спринте на ОИ в Пекине
- Японскую принцессу Йоко госпитализировали с коронавирусом
- Россиянин Вик Уайлд после пекинской бронзы завершил карьеру
- Умер глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов
- «Ни**** не поняла»: Мишина ответила на вопрос после победы фигуристов на ОИ-2022. Видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru