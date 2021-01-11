В МОК допускают лишение США Олимпиады-2028

Соединённые Штаты Америк могут лишиться права принять летнюю Олимпиаду 2028 года. Этого не исключает член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд. По его словам, вопрос о проведении олимпийских игр в Лос-Анджелесе может встать из-за закона об олимпийской реформе в США и возможных проблем Вашингтона с Всемирным антидопинговым агентством.

Конгресс США ранее одобрил закон, согласно которому парламент получил право распускать руководство национального Олимпийского комитета. При этом МОК запрещает властям любых стран вмешиваться в дела НОКов. По оценке Паунада, решение Конгресса напрямую нарушает олимпийскую хартию.

Кроме того, в Конгресс потупило предложение рассмотреть возможность отказа от финансирования WADA, если оно не проведет собственное реформирование. WADA уже предупредило, что может принять поправки для наказания стран, которые отказываются платить взносы.

Летние Олимпийские игры 2028 планируется провести незадолго до наступления 2029 года, когда, согласно фильму Терминатор, Лос-Анджелесе должен стать эпицентром глобальной войны людей и машин.

