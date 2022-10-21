В Липецке 22-23 октября пройдет этап Кубка по мотокроссу

Первый этап Кубка по мотокроссу состоится 22-23 октября в Липецке. Об этом сообщает местная пресса.



Соревнования проводит Федерация Мотоциклетного Спорта при поддержке администрации Липецка и управления физической культуры и спорта области.



Согласно данным организаторов, в Липецк для участия в соревнованиях приедут финалисты чемпионата России и Европы. Отмечается, что для зрителей будут организованы зоны кемпинга и отдыха.



Вход на мероприятие будет свободным.

