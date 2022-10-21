В Липецке 22-23 октября пройдет этап Кубка по мотокроссу
21 октября 202221:35
Первый этап Кубка по мотокроссу состоится 22-23 октября в Липецке. Об этом сообщает местная пресса.
Соревнования проводит Федерация Мотоциклетного Спорта при поддержке администрации Липецка и управления физической культуры и спорта области.
Согласно данным организаторов, в Липецк для участия в соревнованиях приедут финалисты чемпионата России и Европы. Отмечается, что для зрителей будут организованы зоны кемпинга и отдыха.
Вход на мероприятие будет свободным.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru