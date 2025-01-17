В Казани захотели провести зимние Игры БРИКС

Проект Игр БРИКС по зимним видам спорта разрабатывают в Татарстане. Об этом заявил министр спорта региона Владимир Леонов.

Он напомнил, что ранее в республике прошли Игры БРИКС, на них приехали как дружественные страны, так и государства, «где к нам не очень лояльно относятся».

«Была просто космическая атмосфера праздника, уверен, что за этими Играми будущее. У нас есть кое-какие планы по дальнейшему промоушену этого мероприятия. Мы выражали такую инициативу - проведение зимних Игр стран БРИКС», — отметил Леонов на итоговой коллегии министерства.

По словам главы ведомства, речь идет о странах БРИКС+. Татарстан намерен лоббировать вопрос об играх и отрабатывать его с федеральными коллегами.

Игры БРИКС проходили в Казани 12-23 июня прошлого года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

