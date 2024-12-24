В Казани планируют провести чемпионат Европы по водным видам спорта 2028 года
Чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году планируют провести в Казани. Об этом рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
Как отметил глава Минспорта республики, власти в «хороших, конструктивных отношениях» с Европейской федерацией водных видов спорта (European Aquatics).
«В этом году этот чемпионат должен был пройти в Казани. Мы договорились с European Aquatics, что пока перенесли чемпионат на 2028 год. То есть... он пока в календаре, будем надеяться, что все произойдет», — сообщил Леонов на пресс-конференции.
Объединенное европейское первенство по водным видам спорта проходит один раз в два года, в 2026-м оно пройдет в Париже.
Ранее в Будапеште прошел чемпионат мира по плаванию, российские спортсмены завоевали шесть золотых медалей и четыре серебра, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru